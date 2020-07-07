"عباد الله المُخلَصين" .. من هم وما أبرز صفاتهم؟

















صفات عباد الله المُخلَصين:





عباد الله المُخلَصين خصهم الله بميِّزاتٍ ذكرها الله في القرآن الكريم، وذكرها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في سنته الشريفة، وهي:





1. الحرص على أعمال الخلوة والخبيئة الصالحة بينهم وبين الله.





2. دوام تزكيتهم أنفسهم، ومجاهدتها على موافقة الحقِّ واتباعه.





3. متفانون في محبة الله، والإخلاص له، والخضوع لجلاله في عبادتهم وطاعتهم.





4. صدورهم نقيةٌ فارغةٌ من أيِّ حقد.





5. يتصفون بالتقوى ومراقبة ما يرضي الله - تعالى-، ويُجنبون أنفسهم العذاب وأسبابه.





6. مُختارون، وهم أخيارٌ، حيث أخلصهم الله، واختارهم، واصطفاهم لعبادته ودعوته وولايته.





7. ملتزمون بالفِطرة الصادقة، وسلامة القلب وطهارته واستقامته في استنكار كلِ ما تنفر منه الفطرة من تصورٍ أو سلوك.





8.لا يُفتنون ولا يُضَلُّون؛ لأنهم من عباد الله المؤمنين الطائعين، فطبيعتهم لا تؤهلهم لأن يستجيبوا إلى الفتنة أو سماع كلام الفاتنين.





9. ليس للشيطان عليهم سبيل أو سلطان أو تأثير، حيث أقسم أن يغوي الناس جميعًا إلا المُخلَصين، فمداخل الشيطان إلى أنفسهم مغلقة؛ لأنهم جردوا أنفسهم لله وحده، واتَّصلوا به وعبدوه حق عبادته، فاستخلصهم الله لنفسه كما أخلصوا أنفسهم لله، وحماهم ورعاهم من إغواء الشيطان.





10. مكرمون في الملأ الأعلى؛ حيث أكرمتهم الملائكة الكرام، وصاروا يدخلون عليهم من كل بابٍ يهنِئونهم ببلوغ أهنأ الثواب، كما أكرمهم أكرم الأكرمين، وجاد عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح والأبدان.





11. وعدُ الله لهم بنعيمٍ يتقلبون فيه في الحياة الآخرة ويستمتعون فيه، وهو نعيمٌ مضاعفٌ يجمع شتى أنواع النعيم، وتجدُ النَّفس منه كل ما تشتهيه، وقد ذكرت سورة الصافات بعضًا من هذه النِعم؛ منها أن لهم فواكه يأكلونها، ويُحملون على أكُفِ الراحة فهم يُخدمون ولا يتكلفون جُهدًا.





12. فرارُهم من الشُّهرة، وابتعادهم عن أعين المادحين.





13. قبولُهم للحقِّ والرجوع إليه إذا ذُكروا به.









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من هم "عباد الله المخلصين":





هم الذين أخلصهم الله - تعالى- ، واصطفاهم، حيث إن الإخلاص لله -سبحانه- أصلٌ أصيل في دين الإسلام، وهو كذلك أهم عملٍ من أعمال القلوب التي يقتضيها الإيمان بالله تعالى، أما أعمال الجوارح فقبولها تابع لسلامة النية، وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: "أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإنّ النيّة بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء"، ولذا كان الإخلاص لله تعالى يمثّل حقيقة الدين وشعار المتقين، قال- تعالى-: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ).









ومادة كلٍ من الكلمات مُخلصٌ بفتح اللَّام وكسرها، وخالصٌ، وإخلاصٌ، وخلاصٌ هي خَلَصَ، والمعنى الذي تدور عليه هذه المادة هو تصفية الشي‌ء وتنقيته عن الشوب والخلط وتهذيبه؛ فقولنا خلص الشَّي‌ء أي سلِم ونجا، وخَلَص الماء من الكدر أي صفا، وخُلاصة الشي‌ء ما صفا وهو مأخوذٌ من خُلاصة السَّمن، وخلَّصته أي اخترته وميَّزته من غيره، وخَلَص إلى فلان يعني وصل إليه.









وقُرئ المُخلِصين، فالمُخلَصون هم المُختارون، والمُخلِصون هم الموحِّدون، والتخليص هو التَنحية من كل ما علق. الفرق بين مفردتي الصافي والخالص أن الخالص هو ما زالت عنه شائبةٌ بعد‌ أن كانت فيه، أمَّا الصافي قد تُطلق لما لا شوب فيه، فخلص الشَّي‌ءُ خلوصًا إذا كان قد شابه شيءٌ ثم نجا وسلِم، والخلاصُ يكون مصدرًا للشَّي‌ء الخالص، وأخلص للّه العمل أي جعله محضًا لله ولم يخلط معه في دينه أحد، فالإخلاص هو التوحيد لله خالصًا، ولذلك قيل لسورة « قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَد» سورة الإخلاص، وقوله -تعالى-: «إِنَّهُ مِن عِبادِنَا المُخلَصينَ»،









والإخلاص من العبد في مقابل الله -عز وجل- هو إخلاص النية من الشوائب، وتوحيده في التوجه إليه، والانقطاع عما سواه، أما الإخلاص من الله في مقابل العبد هو التخليص التَّكويني، واختيار العبد تكوينًا من بين سائر العباد على صفاتٍ متميزةٍ، واستعدادٍ خاصٍّ يليق بأن يجعل فيه الرسالة وأنوار المعرفة، وهذا المعنى هو المُراد من الآيات الكريمة:









(إِنَّهُ كانَ مُخلَصًا وَكانَ رَسولًا نَبِيًّا)، وقوله - تعالى-: (إنَّهُ مِن عِبادِنَا المُخلَصينَ)، والاعتبار الذي اختيرت عليه مادة الخلوص دون مادة الاصطفاء، أو الاجتباء، أوالاختيار، أوالامتياز وأمثالها، هي أن المُخلَص من الخُلُوص وهو نقاء الذَّات وصفاؤها، أمَّا تلك المواد الأخرى فهي راجعةٌ إلى جهةٍ خارجيَّةٍ وخصوصيَّةٍ زائدةٍ على الذات.















