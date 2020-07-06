وزارة الزراعة: مصر الثالثة عالميا في تصدير البصل ..فيديو

قال الدكتور عبد المجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن مصر ترتيبها الثالث عالميًا من حصيلة صادرات البصل وتسبقنا الهند والصين.





وأضاف "مبروك"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن زراعة أصناف البصل بعناية تساعد على الحصول على الجودة التي نريدها.





وأوضح عبد المجيد مبروك، أن أنواع البصل المصري تتميز باحتوائها على مادة جافة عالية، كما تحتوي على المواد الصلبة الذائبة، وهذا ما يجعلها ذات جودة ومستمرين في الإنتاج طوال السنة .





وتابع أن الدول العربية والأجنبية تعتمد على مصر في الحصول على البصل مؤكدا أ نه له أهمية استراتيجية كبيرة جدًا. أهمية



