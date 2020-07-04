AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفلاحين: البصل المصري يغزو الأسواق العالمية

السبت 04/يوليه/2020 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، أن البصل المصري يحتل المرتبة الثانية في التصدير بعد الموالح والبطاطس، حيث يعد أهم المحاصيل الزراعية التصديرية ويحتل مرتبة متقدمة بين الصادرات الزراعية المصرية. 

وأكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أن هناك زيادة في الطلب على استيراد البصل المصري، حيث يحظى بسمعة طيبة وسط الأسواق العالمية، وتبلغ الإنتاجية منه 2.8 مليون طن سنويا تكفى الاستهلاك المحلى، ويحقق فائضا قدره مليون طن سواء للتصدير أو التصنيع.

وأشار محمد عبدالستار، نقيب عام الفلاحين، في تصريحات اليوم، السبت، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توسعت في زراعة محصول البصل خاصة بالأراضي الجديدة، لزيادة الإنتاج والصادرات، وفتح العديد من المنافذ الجديدة بعد غزو المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها خلال الفترة الماضية. 

لفت نقيب عام الفلاحين، إلى أن محصول البصل من أقدم المحاصيل الزراعية في العالم، لما له من مكانة عظيمة عند المصريين القدماء، ويتميز البصل بالطعم اللاذع والمزايا الطبية وعلى رأسها الوقاية من الأمراض، ويوجد منه العديد من الأنواع " البصل الأبيض والأحمر والأصفر".

 
وأوضح نقيب الفلاحين، أن المساحات المنزرعة من البصل  تقترب من 195 ألف فدان متوسط الإنتاجية تبلغ من 14 إلى 15 طنا للفدان بإجمالي إنتاج 2.8 مليون طن تكفي للاستهلاك المحلي وتحقق فائضا تصديريا وتصنيعيا يصل إلى مليون طن بصل، بحسب الاحصائيات الرسمية، لافتا إلى أن مصر من ضمن أفضل 10 دول على العالم من حيث متوسط الإنتاجية والإنتاج الكلى وصادرات البصل سواء الطازج أو المجفف معظمها إلى روسيا والسعودية والكويت ولبنان انجلترا وإيطاليا والمانيا، وجاءت مصر في الترتيب الثالث بعد كل من الصين والهند في جملة الصادرات من البصل، كذلك احتل البصل المرتبة الثالثة بعد الموالح والبطاطس في إجمالي الصادرات المصرية الزراعية.

 
من جانبه، أوضح النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن البصل أعلى محصول يحقق عائدًا جيدًا للمزارع، ومحصول ذو جودة تصديرية عالية يحقق عائدا للدولة، لذلك يتوجب الاعتماد على التقاوي المنتقاة والمسجلة من الأصناف جيزة 20 وجيزة 6 محسن وجيزة أحمر وجيزة أبيض حسب منطقة الزراعة لضمان نقاوة الصنف وتجانسه ومحصوله العالي وذلك من المصادر الموثوق بها واختيار الأرض المنزرعة بالمحصول بعناية وضمان أن تكون خالية من الأمراض الفطرية مثل عفن الجذر القرنفلي والعفن الأبيض وكذلك الحشائش.


وأشار أمين عام الفلاحين، إلى أهمية اختيار ميعاد الزراعة المناسب، وهو في الوجه القبلي منتصف أغسطس إلى منتصف سبتمبر، أما في الوجه البحري فمن منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر، ويتم تقليع المشتل للزراعة في الأرض المستديمة بعد 60 يومًا من زراعة البذرة في المشتل وأن يراعى أن يكون سمك الشتلات مثل القلم الرصاص ويتم قرط الثلث العلوي من شتلات قبل الزراعة في الأرض المستديمة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب الفلاحين: السيسي أنقذ الرقعة الزراعية من غول التعديات

عيد الذهب الأصفر .. الزراعة: حصاد 893 ألف فدان قمح وتوريد 579 ألف طن .. والفلاحين: اقتربنا من الاكتفاء الذاتي والمواطن يستهلك 80 كيلو سنويا

البرتقال المصري يغزو أسواق العالم.. الزراعة: تفوقنا على إسبانيا.. والفلاحين: الطلب تزايد بسبب كورونا

أزمة رغيف الخبز في زمن كورونا.. نقص وارادت القمح.. هل تلجأ وزارة الزراعة للشعير أم للذرة كما تزعم نقابة الفلاحين؟

الفلاحين تكشف سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

نستورد 97% من الزيوت.. نقابة الفلاحين: نتوقع زيادة مساحات زراعة السمسم

ترشيحاتنا

منار سامي فتاة التيك توك تصرخ في المحكمة: عايزة أشوف بنتي

طفرة جينية جديدة.. هكذا تحول كورونا لفيروس أقل عدوانية وأسرع انتشارا

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بصورة لها.. شاهد

بعدما روت تجربتها مع المتحرش.. الجمهور يطارد للا فضة

رفضت الانفصال فأصبحت دولة.. كيف حصلت جزر القمر الثلاثة على استقلالها من فرنسا؟

القمة الاستثناء الوحيد.. اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. نسرين طافش تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام