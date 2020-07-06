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رياضة

المقاولون يجري المسحة الثالثة بالجبل الأخضر .. صور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
أجرى الفريق الأول بنادي المقاولون العرب اليوم السبت المسحة الطبية الثالثة فى الملعب الرئيسي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بعد توقف أكثر من ثلاث شهور بسبب جائحة فيروس كورونا


كما قام النادي بتعقيم ملعب التدريبات وغرفة خلع الملابس قبل إنطلاق المران الأول اليوم حيث ادى الفريق مرانا خفيفا في بداية الاستعداد لعودة الدوري بعد تعقيم الملعب.

 وأجري لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والجهاز الفني للذئاب بقيادة عماد النحاس والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة لإجراء المسحة الطبية الأولي والمسحة الطبية الثانية للكشف عن كورونا وذلك بالاتفاق مع اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، بإجراء تلك الفحوصات للاعبي الدوري قبل العودة لاستئناف التدريبات . 

 المقاولون العرب اتخذ عدة خطوات لتطبيق الاجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعي.

 ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري. 

 وكان المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون عقد جلسة مع اللاعبين وأكد علي حرصه أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادي باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.
المقاولون يجري المسحة الثالثة بالجبل الأخضر .. صور
المقاولون يجري المسحة الثالثة بالجبل الأخضر .. صور
المقاولون يجري المسحة الثالثة بالجبل الأخضر .. صور
المقاولون يجري المسحة الثالثة بالجبل الأخضر .. صور
المقاولون يجري المسحة الثالثة بالجبل الأخضر .. صور
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