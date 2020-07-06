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رياضة

نتائج المسحة الأخيرة لاختبارات الكشف عن كورونا بين لاعبي الدوري الإنجليزي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج"، اليوم الاثنين، عن نتائج آخر المسحات للاعبي ومدربي وإداريي المسابقة لفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".


ونشرت رابطة البريميرليج بيانًا، بنتائج العينة، حيث خضع 1973 لاعبا ومدربا وإداريا في الدوري الإنجليزي لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وجاءت جميع نتائجهم سلبية، أي تسجيل صفر حالات مصابة بفيروس كورونا.


وتعد تلك العينة هي الثالثة التي تُؤخذ من لاعبي ومدربي وإداريي البريميرليج بعد استئناف المسابقة في شهر يونيو الماضي.


وتم تسجيل 19 حالة مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي ومدربي وإداريي المسابقة في العينات المأخوذة مسبقًا.


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