ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

أقيمت 4 مباريات، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أولى المباريات جمعت فريقي بيرنلي وشيفيلد يونايتد، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، وتعادل وست هام مع نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل منهما.





ونجح رفاق محمد صلاح في ليفربول، في الانتصار على أستون فيلا بهدفين نظيفين، فيما تعرض مانشستر سيتي للخسارة من ساوثهمبتون بهدف نظيف.





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم كالآتي:









2- مانشستر سيتي 66 نقطة





3- ليستر سيتي 58 نقطة





4- تشيلسي 57 نقطة





5- مانشستر يونايتد 55 نقطة





6- ولفرهامبتون 52 نقطة





7- آرسنال 49 نقطة





8- شيفيلد يونايتد 48 نقطة





9- بيرنلي 46 نقطة





10- توتنهام 45 نقطة





11- ايفرتون 44 نقطة





12- نيوكاسل 43 نقطة





13- ساوثهمبتون 43 نقطة





14- كريستال بالاس 42 نقطة





15- برايتون البيون 36 نقطة





16- ويست هام 31 نقطة





17- واتفورد 28 نقطة





18- أستون فيلا 27 نقطة





19- بورنموث 27 نقطة





20- نورويتش سيتي 21 نقطة