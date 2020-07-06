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ديني

دار الإفتاء: لا يجوز استبدال الأضحية بالمال للفقراء ولكن.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:10 م
الأضحية
الأضحية
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز استبدال الأضحية بالماء وتوزيعه على الفقراء؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأن استبدال الأضحية بالمال لا يجوز، ولن يجزئ ذلك عن الأضحية، لأن الأضحية تكون بالذبح، وهي السنة.

وأشار إلى أن رجلا لديه من حوله من الفقراء، وهم في حاجة إلى المال، والمال الموجود معه يكفي بالأضحية فقط، علمًا بأن الأضحية سنة كفاية، وليست فرض كفاية، فمن فعلها البعض سقطت عن الباقين.

وأوضح أنه لو فعل البعض الأضحية، فمن الجائز شرعا مساعدة الفقراء المحيطين بالمال وترك الأضحية للآخرين الذين ذبحوها فعلا، فإن لم يوجد من يضحي في المجتمع فله أن يضحي.

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