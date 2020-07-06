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برلمان

مجلس النواب ناعيًا العصار: حمل لواء الدفاع عن مصر في مسيرة عطاء امتدت لعقود

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:43 م
الفريق الراحل محمد
الفريق الراحل محمد العصار
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ماجدة بدوي
نعي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال المجلس في بيان له،: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس النواب إلى شعب مصر العظيم، ابنا بارا من أبناء مصر الذين خرجوا من نبتها الطيب، والذي حمل لواء الدفاع عنها في مسيرة عطاء امتدت لعقود مضت، شارك في حروبها التي خاضها جيش مصر دفاعا عن الوطن، وحماية لترابه المقدس".

 وأضاف البيان: "لقد كان المغفور له مصدرا للفخر والصمود، وسيظل شاهدا أمينا لملحمة الشرف والعزة التي خاضتها مصر خلال حقبة من الزمن، بما حوته من أحداث فارقة، هي الأخطر أثرا والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأنواء والأهوال".

وتابع: "لذلك استحق تقدير بلاده ، قبل انتقاله إلى جوار ربه، بمنحه وشاح النيل لقاء ما قدمه من عطاء لوطنه". ولقد كان المغفور له مثالا يحتذى في الإيمان بالله، والثقة بالنفس، والأمل في المستقبل والمهنية والأمانة والكتمان

واختتم البيان: "  نفتقد هذا الرجل العظيم، ولا نملك إلا أن ندعو الله عز وجل أن يشمله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وشعب مصر صبر المؤمنين".
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