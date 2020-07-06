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أخبار البلد

بكلمات من ذهب.. نقيب الصحفيين ناعيا الفريق العصار: قاتل وناضل بشرف من أجل الوطن

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نعى الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، الفريق محمد سعيد العصار الذي ارتقت روحه إلى بارئها مساء اليوم.

وقال ضياء رشوان، فى بيان أصدره منذ قليل، إن فقيد مصر الكبير قد قاتل وناضل بشرف فى ساحات القتال ومراكز صنع القرار ومواقع الإنتاج من أجل تحرير الأرض، ومن أجل حماية استقرار البلاد وتقدمها ورفعتها، وكان مشاركا بكل تفان وروح وطنية فى كل المنعطفات الكبرى التى مرت بها مصر منذ معركة تحرير التراب الوطنى فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة وحتى آخر لحظة من حياته، وحظى بتقدير الشعب المصرى فى كل المراحل.

واختتم ضياء رشوان بيانه بالدعاء "رحم الله الفريق محمد العصار وألهم الشعب المصري والقوات المسلحة وأسرة الفقيد الكريمة الصبر والسلوان".
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