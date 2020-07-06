وزير التنمية المحلية ناعيا العصار: ضحى بكل ما يملك فى سبيل بلده

نعي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ببالغ الحزن والأسى فقيد جمهورية مصر العربية الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم الاثنين بعد رحلة عطاء لبلده بذل خلالها جهودًا مضنية.





وقال شعراوي إن الفقيد الراحل أعطي بلده بلا كلل وضحي في سبيلها بكل ما يملك وشارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.





وأوضح الوزير أن الفريق العصار شارك بكل تفانٍ وإخلاص فى عدد كبير من الأحداث الكبرى التى مرت بها البلاد منذ معركة تحرير التراب الوطنى فى حرب الاستنزاف وحرب السادس من أكتوبر ، وحظى بتقدير الشعب المصرى فى كل هذه المراحل التي مرت بها مصرنا الغالية .





وأضاف شعراوي : رحل الصديق والأخ العزيز والذي كان أحد رموز الاخلاص والوفاء لهذا الوطن ، وشرفت بزمالته وعملت معه لعدة سنوات في مجلس الوزراء ضمن حكومتنا الموقرة ، وكان خير الداعم والمساند في العديد من ملفات التعاون المشتركة بين الوزارتين .





وتابع شعراوي : تعلمنا منه جميعًا حب الوطن والإخلاص والتفاني في أداء العمل والأفكار المبتكرة لحل المشاكل والتحديات ، رحمه الله كان رجلًا عظميًا في كل مواقفه بين زملاءه وقدوة للاجيال القادمة .



