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الطاعون الدبلي ..هاني الناظر .. يكشف 3 أسباب تمنع انتشاره

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:28 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاجر هانئ
وجهت مدينة في شمال الصين يوم الأحد الماضى إنذارا بعد الإبلاغ عن حالة  " طاعون دبلي "مشتبه بها، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية فى الصين، وقد أفادت "بيبول ديلي أونلاين" الحكومية أن بايانور ، منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ، أعلنت تحذيرًا من المستوى الثالث للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه.

يعد الطاعون الدبلي عدوى بكتيرية نادرة ولكنها خطيرة تنتقل عن طريق البراغيث من القوارض، وهو مرض حيواني ويمكن أن ينتقل إلى الحيوانات أو البشر، ينتج بشكل رئيسي من لدغة برغوث مصاب، وقد ينتج أيضًا عن التعرض لسوائل الجسم من حيوان ميت مصاب بالطاعون، حسبما كشف موقع timesofindia.

وفى هذا السياق نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا جديدا يطمئن متابعيه بعدم انتشار الطاعون الدبلي .

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كتب هاني الناظر " عاوز اطمأن حضراتكم ولا خوف تماما باذن الله من انتشار مرض الطاعون الدبلي الذي ظهر في منطقة منغوليا بالصين لبعض الأسباب".
- هو مريض صيني واحد تم الاشتباه في اصابته حتي الان وتم عزله ويعالج حاليا في المستشفي في الصين 
- المرض ينتج عن اصابة بكتيرية وليست فيروسية ويعالج بالمضادات الحيوية مثل فيبراميسين او سيبرو ويتم الشفاء منه خلال من عشرة ايام الي اسبوعين طالما تم تشخيصه مبكرا
 -لاخوف من انتشاره كما حدث في القرون الماضية حيث لم تكن هناك مضادات حيوية لتقضي علي البكتريا المسببة للمرض اما الان فالمضادات الحيوية كفيلة بالقضاء عليه.

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