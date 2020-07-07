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منوعات

خبراء بالأمم المتحدة: توقعات بانتشار 5 أمراض وبائية بعد كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:15 ص
خفاش
خفاش
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أماني إبراهيم
يبدو أن انتشار الأمراض والاوبئة لن ينتهي بالسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث حذر خبراء الأمم المتحدة من أن الأمراض الحيوانية المنشأ، التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، ستستمر طالما لم تتخذ إجراءات لحماية الحياة البرية والحفاظ على البيئة.


ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، الأمراض الحيوانية التي تنقل إلى البشر تقتل حوالي مليوني شخص سنويا، ومنها الإيبولا، السارس، والتي بدأت في الحيوانات ثم انتقلت إلى البشر.


ووفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية، فإن الامراض تنتقل إلى البشر بسبب تدهور البيئة الطبيعية، من خلال تدهور الأراضي واستغلال الحياة البرية واستخراج الموارد وتغير المناخ، وهذا يغير الطريقة التي تتفاعل بها الحيوانات والبشر.


وتصل تكلفة الأمراض إلى مبالغ باهظة، فمن المقرر أن يكلف فيروس كورونا المستجد، الاقتصاد العالمي 9 تريليونات دولار على مدار عامين.


وقال إنجر أندرسن وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "شهدنا في القرن الماضي ما لا يقل عن ستة فيروسات تاجية جديدة"، وعلى مدى العقدين الماضيين وقبل فيروس كورونا، تسببت الأمراض الحيوانية المنشأ في أضرار اقتصادية بلغت 100 مليار دولار.


وتابعت إندرسون أن "مليوني شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يموتون كل عام بسبب أمراض حيوانية، مثل الجمرة الخبيثة والسل البقري وداء الكلب".
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