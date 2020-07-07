الإجمالي يصل لـ 429 حالة.. محافظ الوادي الجديد: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، مساء الاثنين، عن تسجيل ١٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا بواقع ١٠حالات بمركز الداخلة، وحالتين بمركز بالفرافرة وحالة بمركز بلاط، بالإضافة إلى ٤ حالات وفاة، 2 بمركز الخارجة و2 بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٢٩، توفي منهم ٣٢ شخصا منذ بداية الأزمة.





وأكد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، تعافي ٦ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الداخلة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٧٥ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

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وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.





فيما أشار بيان لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا، إلى بدء استقبال الحالات المصابة بكورونا بمستشفى الحميات بالخارجة بعد تطويرها وتجهيزها.





وفى سياق متصل تحذر المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث سيتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).





وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.