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رياضة

وكيل أزارو يكشف موقف اللاعب من العودة لـ الأهلي أو تجديد الإعارة..فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف جون إدوارد وكيل أعمال وليد أزارو نجم فريق الأهلي المعار لـ الاتفاق السعودي عن مصير اللاعب من العودة للفريق خاصة في ظل انتهاء عقد إعارته يوم 30 يونيو الماضي.

وأكد إدوارد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2" أن أزارو لم ينقطع عن تدريبات نادي الاتفاق ولكن عقده انتهى لذلك فهو متواجد في السعودية وينتظر تحديد موقف النادي من تجديد الاعارة أو العودة للأهلي.

وأضاف أن الأهلي لديه مستحقات لدى نادي الاتفاق كما أن أزارو ايضا لم يتقاضَ جزءا من راتبه مع النادي السعودي.

وأكمل أن أزارو لديه العديد من العروض خلال الفترة الحالية مشددا على أنه في حال عدم تجديد عقده مع الاتفاق سيعود لـ الأهلي ولكن من الصعب تحديد إمكانية مشاركته من عدمها في ظل عدم قيده محليا.
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