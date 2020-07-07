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فن

بالكمامة والنظارة.. علي ربيع لمتابعيه: مفيش غير إن الفيروس يخش من وداني

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

شارك الفنان على ربيع جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر علي ربيع بالصورة من داخل سيارته وهو يرتدي كمامة طبية ونظارة وعلق عليها " مفيش غير أن الفيروس يخش من وداني بقا".

وشارك على ربيع مؤخرا في بطولة مسلسل عمر و دياب مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

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وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني القبل  الماضي 2019 بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون.

وكانت زوجة علي ربيع أعلنت عودتها لعصمته الشهر الماضي بعد عام من الانفصال.

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