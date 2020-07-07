وفاء بالوعد.. سيدة تفقد حياتها من أجل كلبها

حاولت أن تفي بوعدها بألا تترك ضررا يمسه من قريب أو من بعيد، وتنفيذًا لهذا الوعد؛ فقدت سيدة حياتها بعد أن نزلت إلى عمق البحر لإنقاذ كلبها.





وجرى إرسال طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث في "نيو برايتون" ببريطانيا، وذلك بعد أن واجهت السيدة صعوبة في الخروج من الماء هي وشخص آخر حاول مساعدتها، حيث سحبتهما الأمواج إلى داخل البحر.





لكن لم يتمكن طاقم الطوارئ من إنقاذ المرأة التي كانت في الخمسينيات من عمرها، بعد أن سحبها خفر السواحل من البحر وأعلنت وفاتها في مكان الحادث، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.









ويعتقد أنها دخلت المياه لإنقاذ كلبها، وأكدت شرطة "ميرسيسايد" ان الرجل البالغ من العمر 20 عاما نقل الى المستشفى وهو في حالة مستقرة.





وقالت القوة إنهم عثروا في النهاية على الكلب وكان بصحة جيدة، وقال المفتش المحقق "تارا دين": "التحقيقات مستمرة لتحديد الظروف الكاملة لما أدى إلى هذا الحادث المأساوي.





وأضاف "نعلم ان هناك عددا من الناس في المنطقة في ذلك الوقت كانوا سيشهدون كل او جزء من هذا الحادث، بينما تحدثنا إلى بعض الشهود ، فإننا حريصون على التحدث إلى آخرين يمكنهم مساعدتنا في تجميع ما حدث".







