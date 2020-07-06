من فوق بركان.. أخطر صورة سيلفي في العالم| فيديو

ببذلة يكسوها اللون النبتي وقميص أسودوأقدام حافية، دفعت روح المغامرة شاب يمني لالتقاط صورة تعد واحدة من الصور الأشد خطرًا في العالم، فقد صار الشاب بقدميه نحو مجازفة لم ينضم فيها حياته.





فقد اتجه نحو الشاب اليمني والذي يدعى "مهيب الصديق" إلى حافة حاول تسلقها بينما تقع على جبل وأسفله فوهة بركان ضخمة ومن فوقه نتواءت ومنحدرات، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.













وصل إلى هناك وصعد إلى فوهة البركان بمحافظة الضالع في جنوب اليمن، واستخرج الهاتف من جيبه كي يلتقط لنفسه عدة صور "سيلفي" وبأوضاع مختلفة بهذا المكان الذي لن يسير إليه أي شخص من قبله أو من بعده.





ويظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة الذي يقومفيها "مهيب" بتسلق الفوهة البركاتية شديدة الخطورة والصعوبة، محاولًا التقاط صورة من أعلى نقطة في الفوهة.





وصرح "الصديق" قائلًا:" لم أخشى هذا المكان، فأنا أثق بنفسي ولا أشعر بالخوف ابدًا".











