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أخبار العالم

وسائل إعلام إيرانية: سقوط قتلى وجرحى في انفجار مصنع جنوب طهران

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، سقوط قتيلين، إلى جانب عدد من الإصابات؛ نتيجة  الانفجار الذي وقع في مصنع جنوب العاصمة الإيرانية طهران. 

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في مصنع بمدينة باقر، جنوب العاصمة الإيرانية طهران. 

وأفادت وسائل الإعلام بسماع دوي انفجار ضخم شعر به سكان العاصمة الإيرانية طهران، وسط أنباء عن سقوط ضحايا. 

وقالت المصادر إن هذا الصوت الضخم، نابع عن انفجار في شركة سيباهان، حيث هرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث. 

وشهدت إيران خلال الفترة الماضية عدد من الانفجارات والحرائق الضخمة، داخل منشآت عسكرية ومدنية. 
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