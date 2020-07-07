وسائل إعلام إيرانية: سقوط قتلى وجرحى في انفجار مصنع جنوب طهران

إلى جانب عدد من الإصابات؛ نتيجة الانفجار الذي وقع في مصنع جنوب العاصمة الإيرانية طهران. أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، سقوط قتيلين،









وأفادت وسائل الإعلام بسماع دوي انفجار ضخم شعر به سكان العاصمة الإيرانية طهران، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.





وقالت المصادر إن هذا الصوت الضخم، نابع عن انفجار في شركة سيباهان، حيث هرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.





وشهدت إيران خلال الفترة الماضية عدد من الانفجارات والحرائق الضخمة، داخل منشآت عسكرية ومدنية.