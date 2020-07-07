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أخبار العالم

انفجار ضخم في مصنع جنوب العاصمة الإيرانية طهران

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في مصنع بمدينة باقر، جنوب العاصمة الإيرانية طهران. 

وأفادت وسائل الإعلام بسماع دوي انفجار ضخم شعر به سكان العاصمة الإيرانية طهران، وسط أنباء عن سقوط ضحايا. 

وقالت المصادر إن هذا الصوت الضخم، نابع عن انفجار في شركة سيباهان، حيث هرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث. 

ومن ناحية أخرى، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فرشينين، أمس الاثنين، ضرورة عدم التسرع في الاستنتاجات بشأن أسباب الانفجار في منشأة نطنز النووية في إيران، مشيرًا إلى أنه من الضروري دراسة الوضع.

وقال فرشينين في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنك": "هذه الأنواع من الأشياء تتطلب دراسة جادة للغاية. أعتقد أن آخر شيء هو الانغماس في نوع من الحيرة، وهذا موضوع خطير للغاية. والسؤال جاد بشكل عام حول الوضع في هذه الأمور، بما في ذلك حول إيران".
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