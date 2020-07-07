وصفتها بـ الهراء.. كوريا الشمالية ترفض إكمال المباحثات مع الجانب الأمريكي

وصفت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، المباحثات مع الولايات المتحدة، بـ"الهراء"، رافضة استمرار هذه المباحثات.





ورفض كوون جونج جون، المسؤول البارز في وزارة الخارجية الكورية الشمالية- في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية- دعوات كوريا الجنوبية لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ووصفها بأنها "هراء".





وأعلنت كوريا الشمالية هذا القرار، قبل ساعات قليلة من الزيارة التي يقوم بها نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، إلى كوريا الجنوبية.





وصرح النائب الأول لوزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، بأن بلاده لن توافق على قمة أخرى مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ما لم تتوقف واشنطن عن تنفيذ سياسات اعتبرتها بيونجيانج "معادية".



