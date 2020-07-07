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رياضة

اليوم.. اتحاد الكرة يجتمع مع بعض أندية القسم الثالث

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:52 ص
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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حسام الحارتي
يعقد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية وأحمد عبد الله عضو اللجنة، اجتماعا، صباح اليوم، مع اندية القسم الثالث في سوهاج وأسيوط والمنيا والوادي الجديد بأسيوط.

ويناقش الدكتور محمد علي احتياجات تلك الأندية واستكمال مناقشات اللجنة مع أندية الدرجة الثالثة التي بدأت الأسبوع الماضي .

وفي سياق سابق قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إرسال مذكرة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بما أسفرت عنه الاجتماعات مع أندية الدوري الممتاز والقسم الثانى.

ومن المقرر أن تلتقى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، يوم الخميس، بالمجموعة الثالثة فى دورى القسم الثاني، ثم يليها عقد اجتماع مع أندية بيراميدز والمصري والإسماعيلي وسموحة والجونة وحرس الحدود من الدوري الممتاز.


وتنتظر اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني انتهاء اجتماعات اليوم الأخير مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني من أجل رفع المذكرة بكل الآراء والمقترحات الخاصة بمصير الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن ينقل مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة أراء ومقترحات أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني الرافضة والتى تحفظت على عودة المسابقات المحلية إلى وزير الشباب والرياضة، وذلك بناء على رغبة الأندية.
 

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