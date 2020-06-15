بعد إعلان عودة النشاط .. عمرو الجنايني: نجتمع مع الأندية ونرجو تقديم المصلحة العامة





وأوضح الجنايني أن الاتحاد سيعقد علي مدار الثلاثة أيام المقبلة اجتماعات مع الأندية لمناقشة ملف عودة المسابقات المحلية ، مع النظر في الارتباطات الأفريقية والدولية للأندية والمنتخبات.



وشدد الجنايني علي وجود ارتباطات كثيرة في الفترة المقبلة علي رأسها التصفيات المؤهلة إلي كأس أمم إفريقيا والبطولة ذاتها ، وتصفيات وشدد الجنايني علي وجود ارتباطات كثيرة في الفترة المقبلة علي رأسها التصفيات المؤهلة إلي كأس أمم إفريقيا والبطولة ذاتها ، وتصفيات كأس العالم وكأس العالم العسكري المقرر إقامتها في مصر العام المقبل ، بجانب مشاركة ممثلي مصر في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.





كما أضاف رئيس اتحاد الكرة ، أنه تم توزيع الدليل الطبي الذي وضعته اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان ، على جميع الأندية ويتضمن كافة طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن هذا الدليل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوروببة.







وأعرب الجنايني عن تمنياته بإعلاء المصلحة العامة خلال الفترة المقبلة لعودة المنافسات الكروية بشكل متميز.



وكانت وأعرب الجنايني عن تمنياته بإعلاء المصلحة العامة خلال الفترة المقبلة لعودة المنافسات الكروية بشكل متميز.وكانت وزارة الشباب والرياضة عقدت مؤتمرًا صحفيًا اليوم للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط التدريجي ، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة شؤون اتحاد الكرة.



وكشف خلاله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إمكانية عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، وذلك بعد توقف النشاط الرياضى منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال صبحي، أن إتاحة بدء المنافسات الرسمية، لأنشطة اتحاد كرة القدم ، من 25 يوليو المقبل.





وأوضح وزير الرياضة، أن الأندية ستحصل على فترة اعداد لمدة شهر قبل استئناف الدورى أواخر يوليو أو مطلع اغسطس المقبل على أقصى تقدير، وفق الاجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة النشاط.





وكشف وزير الشباب والرياضة عن ضوابط عودة نشاط اتحاد كرة القدم وعلي رأسها رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين مع تطبيق القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات ، والتباعد الجسدي لكافة عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوى بالإضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية ، فضلا عن الخطوات المتبعة في حال الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان ، بجانب الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد ، والتوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة انتقال العدوى الخاصة بعمال النظافة.