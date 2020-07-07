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تعليم

وصول صناديق أسئلة الفيزياء والتاريخ إلى جميع لجان الثانوية العامة وسط إجراءات أمنية مشددة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:32 ص
صناديق امتحانات الثانوية
صناديق امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم الاطمئنان على وصول أوراق اسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ إلى جميع اللجان امتحانات الثانوية العامة 2020 .

وأوضحت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، ان مديري المديريات التعليمية قد أشرفوا منذ فجر اليوم ، على نقل صناديق أوراق الاسئلة من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان الامتحانات ، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2020 إلى لجان الامتحان منعًا لتسريبها.

وقال المصدر لـ "صدى البلد"، "لقد تم وضع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2020 داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، وتم وضع الصناديق فى مراكز توزيع الأسئلة، ويتم تأمينها من قبل حراسة من الأمن الإدارى للوزارة والمديريات إلى جانب حراسة الشرطة".


وأضاف المصدر "كل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستكون مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي".

وأوضح أن هناك مادة بكل صندوق، ويوجد مع كل صندوق ظرفًا خاصًا به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، ويفتح فى موعده.

وأشار المصدر، إلى أن الصندوق نفسه يكون مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.

وشدد المصدر، على أنه يتم استخدام هذه الصناديق عن طريق وضع الأسئلة بداخلها بعد تظريفها فى مظاريف ورق وبلاستيكية لتحقيق أكبر قدر من التأمين للأسئلة والحفاظ على سريتها الكاملة ويتم فتحها داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير.

وأفاد المصدر بأنه سيتم توزيع مظاريف الاسئلة يوميا في تمام الساعة 10 صباحا على ان يتسلم مراقبي الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالإشراف عليها ، وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام الكراسات الخاصة بجمته مع مراعاة أن يبدأ التوزيع بالنموذج أ ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بدءا من النموذج ج وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به .

وأكد المصدر أنه قد تم تدريب رؤساء مراكز توزيع الأسئلة على كيفية التعامل مع صناديق نقل الأسئلة، وكيفية ترتيبها داخل السيارات.
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