بدء توافد طلاب الثانوية العامة على مدرسة صلاح سالم بالعياط لأداء امتحان الأحياء والإستاتيكا

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة فى التوافد على لجان مدرسة صلاح سالم للتعليم الأساسي بالعياط، وارتدى جميع الطلاب الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وشهدت اللجان تواجد أمنى مكثف من رجال وزارة الداخلية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحان.
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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020، يوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كل الضوابط والإجراءات الصحية، حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وآخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.