AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء توافد طلاب الثانوية العامة على مدرسة صلاح سالم بالعياط لأداء امتحان الأحياء والإستاتيكا

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:58 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
Advertisements
ثابت البطل
 بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة فى التوافد على لجان مدرسة صلاح سالم للتعليم الأساسي بالعياط، وارتدى جميع الطلاب الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وشهدت اللجان تواجد أمنى مكثف من رجال وزارة الداخلية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحان.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020، يوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق. 

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كل الضوابط والإجراءات الصحية، حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وآخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
بدء توافد طلاب الثانوية العامة على مدرسة صلاح سالم بالعياط لأداء امتحان الأحياء والإستاتيكا
بدء توافد طلاب الثانوية العامة على مدرسة صلاح سالم بالعياط لأداء امتحان الأحياء والإستاتيكا
بدء توافد طلاب الثانوية العامة على مدرسة صلاح سالم بالعياط لأداء امتحان الأحياء والإستاتيكا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امتحانات الثانوية العامة .. جولة تفقدية لمسئولي الإسماعيلية باللجان

قبل دخول لجنة ثانوية عامة.. محافظ الإسماعيلية يخضع لقياس درجات الحرارة

رغم التحذير من التجمعات.. تواجد أولياء الأمور بمحيط لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية

فرض غرامة فورية..نائب يطالب بفض تجمعات أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة يمتحنون الأحياء والاستاتيكا والفلسفة غدا.. اللجان تتسلم كراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع بعد حلها منزليا.. والتعليم تخصص رابطا للإبلاغ عن صفحات الغش

ترشيحاتنا

إغلاق 4 مناطق.. موجة كورونا ثانية تضرب إسرائيل

سماع دوي انفجارات قرب قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس

التموين تطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقع دعم مصر

شاهد.. الهواتف الحديثة في أيدي البشر قبل 73 عاما

هل بوابات التعقيم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري يجيب

9 أمور يكره فعلها أثناء الصلاة.. ابتعد عنها لتحصل على الثواب كاملا

AdvertisementS

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة إلى لجان الثانوية العامة

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

قرار جمهوري بندب قاضيين لمنصب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور

هل بوابات التعقيم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري يجيب