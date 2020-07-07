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رياضة

حسام البدري: نصحت عاشور بالاعتزال داخل الأهلي .. ومتعب رفض منصب مدير المنتخب

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:30 ص
عماد متعب وحسام عاشور
عماد متعب وحسام عاشور
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حسام الحارتي
علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على قرار رحيل حسام عاشور لاعب النادي الأهلي عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية .

وقال حسام البدري خلال لقائه بفضائية " النهار"، :" نصحت حسام عاشور قائد الأهلي بالاعتزال في صفوف القلعة الحمراء وقبل تطور المشكلة اتصلت بعاشور ونصحته بالاعتزال".

وتابع:" تحدثت مع حسام عاشور بضرورة اتخاذ القرار الصحيح بعد ما قدمه، وأن أفضل شئ هو الاعتزال داخل النادي ".


ومن جهة أخرى أكد حسام البدري انه كان يتمني أن يصبح حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي السابق أحد رموز مسيرته التدريبية، مضيفا أنه حاول كثيرا من أجل انضمامه للنادي الأهلي ".

وبرر حسام البدري حقيقة اعتراضه على عدم انضمام عماد متعب لاعب الأهلي السابق إلي الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائلا:" لم أمانع من تولي عماد متعب منصب مدير المنتخب ولكن هو اللي رفض".
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