باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية .. ديانا حداد تختار أغاني ألبومها الجديد





وتقدم ديانا حداد فى ألبومها الغنائي الجديد عددا من اللهجات العربية منها المصرى والخليجى واللبنانى.





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وكانت طالبت ديانا حداد، حكومة بلادها، بإعدام 3 شبان اغتصبوا وعذبوا طفلا سوريا، فى بلدة سحمر، بمنطقة البقاع الغربى فى لبنان، مناشدة زملائها الفنانين بضم صوتهم لصوت الحق والمطالبة بحق الطفل المغتصب.





وكتبت ديانا، عبر حسابها على تويتر: "نطالب الحكومة اللبنانية فى لبنان بإعدام المجرمين اللى قاموا بتعذيب الطفل السورى والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره، وين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الإنسان؟".





وأضافت ديانا: "بناشد كل الفنانين إخوانى، بضم صوتهم لصوت الحق، والمطالبة بحق الطفل المغتصب.. حسبى الله ونعم الوكيل".



