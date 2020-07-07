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فن

باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية .. ديانا حداد تختار أغاني ألبومها الجديد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:59 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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أحمد إبراهيم
استقرت الفنانة ديانا حداد على اختيار عدد من الأغانى التى قامت بتسجيلها فى أحد الاستوديوهات خلال الفترة الماضية لضمها إلى الألبوم الجديد الذى تسعى لطرحه خلال الفترة المقبلة. 

وتقدم ديانا حداد فى ألبومها الغنائي الجديد عددا من اللهجات العربية منها المصرى والخليجى واللبنانى. 

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وكانت طالبت ديانا حداد، حكومة بلادها، بإعدام 3 شبان اغتصبوا وعذبوا طفلا سوريا، فى بلدة سحمر، بمنطقة البقاع الغربى فى لبنان، مناشدة زملائها الفنانين بضم صوتهم لصوت الحق والمطالبة بحق الطفل المغتصب.

وكتبت ديانا، عبر حسابها على تويتر: "نطالب الحكومة اللبنانية فى لبنان بإعدام المجرمين اللى قاموا بتعذيب الطفل السورى والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره، وين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الإنسان؟".

وأضافت ديانا: "بناشد كل الفنانين إخوانى، بضم صوتهم لصوت الحق، والمطالبة بحق الطفل المغتصب.. حسبى الله ونعم الوكيل".

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