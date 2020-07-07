قبل الدخول.. طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يراجعون التاريخ والفيزياء أمام اللجان

حرص طلاب الثانوية العامة بالقليوبية ، على المراجعة النهائية أمام عدد من اللجان فى الدقائق الأخيرة قبل دخولهم لأداء امتحان مادتى التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء للشعبة العلمية ، من خلال المذكرات والكتب والملخصات لتحصيل أكبر كم من المعلومات فى اللحظات الأخيرة.





من ناحية اخرى ، شهدت محيط اللجان تواجدا أمنيا، حيث حرصت قوات الشرطة بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأى حالات طارئة.









وقال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تجهيز اللجان البالغ عددها 112 لجنة على مستوى المحافظة علاوة على 12 لجنة احتياطية حيث يؤدي الامتحان 42 ألفا و343 طالبا على مستوى المحافظة.





وأشار عجلان إلى أنه تم تركيب جميع بوابات التعقيم داخل اللجان بواقع بوابتان لكل لجنة وتم تجريبها وتزويدها بتنكات التعقيم علاوة على توزيع مجموعة من الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة الطلبة، أثناء دخولهم اللجنة.





وتابع وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للاختبارات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع.



