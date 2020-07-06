المغربى يتفقد سير الامتحانات بحقوق بنها.. شاهد

تفقد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب سير أول أيام امتحانات الليسانس بكلية الحقوق.









رافق المغربى خلال الجولة الدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق وكلاء الكلية.





وخلال الجولة اطمأن المغربى على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب.





كما تابع نائب رئيس الجامعة اعمال تعقيم وتطهير وتهوية اللجان وتوافر غرف للعزل للاطمئنان على صحة الطلاب.





وأكد نائب رئيس الجامعة خلال جولته على توفير المناخ النفسي الملائم والرعاية الكاملة للطلاب خلال أداء الامتحانات.





وأشار إلى أن الجامعة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخول الجامعة وحتى الخروج بعد أداء الامتحان.