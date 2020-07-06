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تعليم

وسط إجراءات وقائية.. بدء امتحانات الدراسات العليا بعلوم بنها.. صور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:58 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم رافقه خلال الجولة الدكتور لطفي ابو سالم عميد كلية العلوم ووكلاء الكلية.

واطمأن الجيزاوى خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال الدكتور لطفى أبوسالم عميد الكلية أن ٣٧٥ طالب أدوا امتحانات الدراسات العليا في يومها الأول في الكلية مشيرا إلى انه توفير سبل الراحة والرعاية الصحية للطلاب خاصة في ظل الظروف الحالية.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث امتحانات الدراسات العليا بكليات الطب البيطرى والتربية الرياضية والحقوق.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا إلي استمرار امتحانات الدراسات العليا بكافة كليات الجامعة حتي يوم 29 أغسطس المقبل .
وسط إجراءات وقائية.. بدء امتحانات الدراسات العليا بعلوم بنها.. صور
وسط إجراءات وقائية.. بدء امتحانات الدراسات العليا بعلوم بنها.. صور
وسط إجراءات وقائية.. بدء امتحانات الدراسات العليا بعلوم بنها.. صور
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