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تعليم

بدء امتحانات الدراسات العليا بـ حقوق بنها

السبت 04/يوليه/2020 - 11:13 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
بدأت امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة بنها اليوم، السبت، وسط إجراءات احترازية ووقائية للطلاب.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات وعددهم ١٥٠ لجنة مقسمة على فترتين.

وأشار إلى أنه يتم ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة في تنظيم امتحانات الطلاب في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، أضاف الدكتور رضا عبدالحليم، عميد كلية الحقوق، أن إجمالى عدد الطلاب الذين لهم دخول الامتحان لدبلومات الدراسات العليا فى الترم الثانى بلغ عددهم ٢١٠٠ طالب مقسمين على فترتين وفق الجدول المعلن.

وأكد الدكتور عصام حسنى، وكيل الكلية للدراسات العليا، أنه تم تقسيم الطلاب على ٧٥ لجنة بواقع ١٤ طالبا لكل لجنة فى كل فترة مراعاة للتباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.

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