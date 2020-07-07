أخبار الفن.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا.. انتحار ممثل شاب بعد اختفاء حبيبته.. والفنانة ياسمين غيث تروي تفاصيل التحرش بها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





أعلنت النجمة العالمية باريس هيلتون، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن ترشحها في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي يجري هذا العام.





واصلت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي - حبيبة الفنان أحمد فلوكس، إثارة الجدل حولها خلال الأيام الحالية، إذ نشرت صورة لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة غير معتادة، مرتدية جاكيت بدلة، بتصميم رجالي، مع شورت قصير.





نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، صورة لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وهي ترتدي الحجاب، وتتفاعل مع متابعيها، بمشاركة يومياتها.





كشفت الفنانة ياسمين غيث في فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرضها للتحرش وهي في الصف الثاني الثانوي من قبل مدرس الكيمياء الذي كان يتحرش بجميع زملائها بالصف، من خلال "اللمس".



كشفت تقارير إخبارية عالمية عن انتحار الممثل الأمريكي الشاب بايرون بيرنستين - 31 سنة، في ظروف غامضة، تشير إلى احتمالية معاناته من أزمة عاطفية قبل انتحاره.



