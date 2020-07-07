بعد زوج كيم كاردشيان.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا

أعلنت النجمة العالمية باريس هيلتون ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن ترشحها في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي يجري هذا العام.





باريس لرئاسة أمريكا»، ليتفاعل معها متابعوها ومحبوها بالإعجابات والتعليقات والتأييد لقرارها. ونشرت باريس هيلتون ، في تغريدتها على تويتر: «





قرار باريس هيلتون، جاء بعدما أعلن المغني الأمريكي "كاني ويست"، عزمه الترشح، أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب، خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت".





وفي أول دعم لخيار ترشح ويست؛ أعلنت الزوجة كيم كاردشيان دعمها لزوجها المغني للترشح للرئاسة في عام 2020.



