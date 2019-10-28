فستان قصير وريش .. شاهد إطلالة باريس هيلتون في عيد الهالوين

شاركت النجمة العالمية باريس هيلتون متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إطلالتها في عيد الهالوين الذي يحتفل به العالم في غضون هذه الأيام.



وظهرت باريس هيلتون في فيديو نشرته بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" مرتدية فستانا موف قصيرًا، بذيل أسود ووضعت في شعرها "ريش".



وأعرب متابعو باريس هيلتون عن إعجابهم بإطلالتها في عيد الهالوين قائلين في تعليقاتهم: "مذهلة وجميلة".



وباريس ويتني هيلتون مغنية وممثلة وعارضة أمريكية، فهي حفيدة من كونراد هيلتون ووريثته،عاشت طفولتها وريثة للسلاسل ثم اشتهرت بعد عرضها الأفلام المثيرة للجدل.