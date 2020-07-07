أراد الزواج من بيكا.. انتحار ممثل شاب بعد اختفاء حبيبته

كشفت تقارير إخبارية عالمية عن انتحار الممثل الأمريكي الشاب بايرون بيرنستين - 31 سنة، في ظروف غامضة، تشير إلى احتمالية معاناته من أزمة عاطفية قبل انتحاره.





طلب الزواج من حبيبته التي لم يرها منذ 6 أشهر، ولكن لم يأته اي رد منها. وكان أخر ما كتبه بايرون بيرنستين ، عبر حسابه على تويتر، 4 تغريدات، بتاريخ 2 يوليو الجاري، كشف في الأولى منها، أنه





وكتب بايرون، في التغريدة الأولى: «لا تجعلها تشعر بالضغط لقول نعم ، أنا مجنون تمامًا هنا لم أرها منذ 6 أشهر. سبب المشاركة هو أنني أعلم أنها الشخص الذي أريده إلى الأبد ، وأردتها أن تعرف أن التزامي حقيقي».





وفي التغريدة الثانية، كتب بايرون: «أعلم أنني سأكون دائمًا مجنونًا جدًا ... وهذا دليل ... ولكن على الأقل لن تشعر بالملل أبدًا .. هل ستتزوجيني يا بيكا؟».





وفي الثالثة، كتب بايرون: «يرجى فقط معرفة في هذه المواقف أن الشخص المجنون لا يشعر بالتحكم في أفعاله»، بينما كتب بايرون، في التغريدة الأخيرة على تويتر قبل الانتحار: « آه ، أشعر بالسوء تجاه أي شخص عليه التعامل مع جنوني ».



