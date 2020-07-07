أراد الزواج من بيكا.. انتحار ممثل شاب بعد اختفاء حبيبته

كشفت تقارير إخبارية عالمية عن انتحار الممثل الأمريكي الشاب بايرون بيرنستين - 31 سنة، في ظروف غامضة، تشير إلى احتمالية معاناته من أزمة عاطفية قبل انتحاره.
وكان أخر ما كتبه بايرون بيرنستين، عبر حسابه على تويتر، 4 تغريدات، بتاريخ 2 يوليو الجاري، كشف في الأولى منها، أنه طلب الزواج من حبيبته التي لم يرها منذ 6 أشهر، ولكن لم يأته اي رد منها.
وكتب بايرون، في التغريدة الأولى: «لا تجعلها تشعر بالضغط لقول نعم ، أنا مجنون تمامًا هنا لم أرها منذ 6 أشهر. سبب المشاركة هو أنني أعلم أنها الشخص الذي أريده إلى الأبد ، وأردتها أن تعرف أن التزامي حقيقي».
وفي التغريدة الثانية، كتب بايرون: «أعلم أنني سأكون دائمًا مجنونًا جدًا ... وهذا دليل ... ولكن على الأقل لن تشعر بالملل أبدًا .. هل ستتزوجيني يا بيكا؟».
وفي الثالثة، كتب بايرون: «يرجى فقط معرفة في هذه المواقف أن الشخص المجنون لا يشعر بالتحكم في أفعاله»، بينما كتب بايرون، في التغريدة الأخيرة على تويتر قبل الانتحار: «آه ، أشعر بالسوء تجاه أي شخص عليه التعامل مع جنوني».
يذكر أن بايرون بيرنستين، هو نجم تويتش، وهي منصة بث مرئي حي تملكها شركة أمازون، بدأ تويتش في يونيو 2011 متفرعًا من منصة البث المرئي الحي للموضوعات العامة Justin.tv.