تفاصيل غامضة في واقعة انتحار سوشانت سينج راجبوت نجم بوليوود

في صدمة أذهلت محبي نجوم سينما بوليوود الهندية، انتحر الممثل الهندي سوشانت سينج راجبوت، شنقا في منزله.

وبحسب صحيفة "ذا ويك"، تم العثور على الممثل البالغ من العمر 34 عامًا مشنوقا في منزله في مدينة باندرا صباح الأحد.

وأفادت الصحيفة أن التحقيقات لاتزال جارية ، بشأن انتحار الممثل الهندي، حيث لا يوجد سبب وضوح حول انتحار الممثل الشهير.





انتحار الممثل الهندي سوشانت سينج في منزله.. تفاصيل





وكان تم اكتشاف جثة الممثل المنتحر من قبل مساعده المحلي والذي قام بأبلاغ الشرطة بعد رؤيته للممثل وهو مشنوق بسقف منزله ، ليقوم بعدذلك الطب الشرعي بزيارة منزل الممثل وجمع الأدلة من غرفته.

وقالت الشرطة إن جثمان الممثل نقل إلى مستشفى كوبر بعد وفاته.

وبحسب ما ذكرته الشرطة، أجرى النجم الهندي المكالمة الأخيرة من هاتفه المحمول إلى صديق ، حيث لم يتم التعرف على توقيت المكالمة حتى الآن.

ويأتي انتحار النجم الهندي، بعد أسبوع فقط من انتحار مديره السابق ديشا ساليان يوم الاثنين الماضي بالقفز من الطابق الرابع عشر من شقتها في مومباي





قال الممثل الهندي نواز الدين عن انتحار الأمثل الهندي الشاب "لا أستطيع أن أصدق هذا على الإطلاق ... إنه صادم ... ممثل جميل وصديق جيمل ، أنه أمر نال من عزيمتي، ارقد في سلام يا صديقي".

فيما قال رئيس وزراء الهند في تغريدة له بشأن انتحار الممثل الهندي"سوشانت سينج راجبوت ... ممثل شاب مشرق ذهب مبكرًا جدًا. لقد برع في التلفزيون والأفلام. صعوده في عالم الترفيه . مصدومًا بوفاته. قلبي مع وعائلته وعشاقه".





فيما تعتبر هذه الواقعة هي الثانية من نوعها خلال شهر حيث أقدمت الممثلة بريكشا ميهتا على الانتحار في منزلها في إندور، دون معرفة الأسباب انتحارها بعد.