AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تفاصيل غامضة في واقعة انتحار سوشانت سينج راجبوت نجم بوليوود

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:04 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

في صدمة أذهلت محبي نجوم سينما بوليوود الهندية، انتحر الممثل الهندي سوشانت سينج راجبوت، شنقا في منزله.


وبحسب صحيفة "ذا ويك"، تم العثور على الممثل البالغ من العمر 34 عامًا مشنوقا في منزله في مدينة باندرا صباح الأحد. 


وأفادت الصحيفة أن التحقيقات لاتزال جارية ، بشأن انتحار الممثل الهندي، حيث  لا يوجد سبب  وضوح حول انتحار الممثل الشهير.


انتحار الممثل الهندي سوشانت سينج في منزله.. تفاصيل


وكان تم اكتشاف جثة الممثل المنتحر من قبل مساعده المحلي  والذي قام بأبلاغ  الشرطة بعد رؤيته للممثل وهو مشنوق بسقف منزله ، ليقوم بعدذلك الطب الشرعي بزيارة منزل الممثل وجمع الأدلة  من غرفته.


  وقالت الشرطة إن جثمان الممثل نقل إلى مستشفى كوبر بعد وفاته.


وبحسب ما ذكرته الشرطة، أجرى النجم الهندي المكالمة الأخيرة من هاتفه المحمول إلى صديق ، حيث لم يتم التعرف على توقيت المكالمة حتى الآن.


ويأتي انتحار النجم الهندي، بعد أسبوع فقط من انتحار مديره السابق ديشا ساليان يوم الاثنين الماضي بالقفز من الطابق الرابع عشر من شقتها في مومباي


قال الممثل الهندي نواز الدين عن انتحار الأمثل الهندي الشاب "لا أستطيع أن أصدق هذا على الإطلاق ... إنه صادم ... ممثل جميل وصديق جيمل ، أنه أمر نال من عزيمتي، ارقد في سلام يا صديقي".


فيما قال رئيس وزراء الهند في تغريدة له بشأن انتحار الممثل الهندي"سوشانت سينج راجبوت ... ممثل شاب مشرق ذهب مبكرًا جدًا. لقد برع في التلفزيون والأفلام. صعوده في عالم الترفيه . مصدومًا بوفاته. قلبي مع  وعائلته وعشاقه".


فيما تعتبر هذه الواقعة هي  الثانية من نوعها خلال شهر حيث  أقدمت الممثلة  بريكشا ميهتا على الانتحار  في منزلها في إندور، دون معرفة الأسباب انتحارها بعد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السينما الهندية مهددة بالإفلاس.. بوليوود في مأزق بسبب كورونا

وفاة الممثل الهندي ريشي كابور بعد صراع مع المرض

في نهار رمضان.. ممثل معروف يشنق نفسه بسبب جائحة كورونا

انتحار ممثل هندي شاب في ظروف غامضة

انتحار الممثل الهندي سوشانت سينج في منزله.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي الأهلي والزمالك لاتفاق محايد

بعد حجر 21 يوما.. أول رد فعل من رزان المغربى

بعد 25 عاما على عرضه .. الفنانة ناهد رشدي تكشف كواليس فرح سنية فى مسلسل لن أعيش في جلباب أبي .. فيديو

شاهد.. الرئيس دونالد ترامب يظهر في حالة صحية مزرية خلال خطابه الأخير

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ويبدأ إجراءات ضمه

AdvertisementS

بعد 5 ساعات من النقاش.. الأعلى للإعلام: الزمالك والأهلي تعهدا بالالتزام بالمعايير المهنية

وزير الطيران لـ صدى البلد: فتح الحجز على الرحلات الجوية بمكاتب الشركات اعتبارا من اليوم

وزير الطيران: استئناف الحركة الجوية إلى المطارات المصرية أول يوليو وليس المدن السياحية فقط

وزير الطيران: مصر أعادت 30 آلف مصري من الخارج ..فيديو

العربية: مصر تجري اتصالات للإفراج عن عمالة مصرية في ليبيا

عودة السياحة لـ 3 محافظات.. خالد العناني: لا تهاون مع مخالفي اشتراطات السلامة الصحية

السيسى يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء

الإمارات تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بسبب إصابة والد موظف بـ كورونا.. فودافون تغلق أحد فروعها للتعقيم

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

الصحة: تسجيل 1618 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 91 حالة وفاة

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المحترفين.. طريقة عمل التيراميسو في البيت

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

لو بتقضى ساعات طويلة أمام الكمبيوتر.. أفضل طرق العلاج الطبيعية لجفاف العين