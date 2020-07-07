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تعليم

لتطوير البنية الأساسية.. بدء المرحلة الثالثة من مد كابلات الفايبر بجامعة الفيوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
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نبيل أبو السعود

صرح  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم اعتماد الميزانية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مد كابلات الفايبر داخل جامعة الفيوم والتي يقوم بها مركز معلومات الجامعة ممثلا في مشروع الشبكات وتطوير البنية الأساسية بجامعة الفيوم وذلك بتعاون مشترك مع إدارات الجامعة المختلفة.

وأشارت  الدكتورة رانيا أبو السعود، مدير مركز معلومات الجامعة، أنه تم الاتفاق على مشروع مسارات خطوط الألياف الضوئية الجديدة والتي سيتم خلاله ربط العديد من المباني الجديدة بمركز معلومات الجامعة.


 ومنها مبنى إدارة الجامعة الجديدة ومبنى التعليم المدمج ومبنى كلية التربية للطفولة المبكرة الجديدومبنى ملحق كلية دار العلوم ومبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الجديد.

 وكذلك مبنى كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة الجديد ومبنى المطبعة المركزية ومبنى كليات التمريض والصيدلة والطب والأسنان الجديد ومبنى المستشفى الجامعي الجديد (الباطنة) ومبنى  أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.
لتطوير البنية الأساسية.. بدء المرحلة الثالثة من مد كابلات الفايبر بجامعة الفيوم
لتطوير البنية الأساسية.. بدء المرحلة الثالثة من مد كابلات الفايبر بجامعة الفيوم
لتطوير البنية الأساسية.. بدء المرحلة الثالثة من مد كابلات الفايبر بجامعة الفيوم
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