لتطوير البنية الأساسية.. بدء المرحلة الثالثة من مد كابلات الفايبر بجامعة الفيوم





صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم اعتماد الميزانية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مد كابلات الفايبر داخل جامعة الفيوم والتي يقوم بها مركز معلومات الجامعة ممثلا في مشروع الشبكات وتطوير البنية الأساسية بجامعة الفيوم وذلك بتعاون مشترك مع إدارات الجامعة المختلفة.





وأشارت الدكتورة رانيا أبو السعود، مدير مركز معلومات الجامعة، أنه تم الاتفاق على مشروع مسارات خطوط الألياف الضوئية الجديدة والتي سيتم خلاله ربط العديد من المباني الجديدة بمركز معلومات الجامعة.









ومنها مبنى إدارة الجامعة الجديدة ومبنى التعليم المدمج ومبنى كلية التربية للطفولة المبكرة الجديد ومبنى ملحق كلية دار العلوم ومبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل الجديد.



