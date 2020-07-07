بالأسماء.. تحويل 8 ملايين جنيه مستحقات 339 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة للصرف فورا

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن تحويل مستحقات 339 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية





وقد بلغت المستحقات 492 ألف دولار، أي ما يقرب من 7 ملايين و935 ألفًا و960 جنيها مصريا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى ، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوي العاملة www.manpower.gov.eg ، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.