استعدادا لاستكمال الدوري.. إيهاب جلال يستعجل وصول محترفي المقاصة

بدأ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال فى إجراءات عودة لاعبيه المحترفين " باولن فوافي وشيملس بيكلى " من السفر وانتظامهما فى تدريبات الفريق استعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل.



وطالب إيهاب جلال من الجهاز الإدارى للفريق بقيادة وليد هويدي بسرعة إنهاء كافة إجراءات عودة الثنائي من جديد للانتظام فى تدريبات الفريق فى ظل حاجة الفريق إلى تواجدهما كونهما من العناصر الأساسية داخل الفريق .



ويتواجد فوافي فى الوقت الحالى بفرنسا يقضى عطلة صيفية هناك ، بعد أن كان سافر إلى بلاده مدغشقر بسبب توقف النشاط الكروى بعد انتشار فيروس كورونا ، بينما يتواجد بيكلى فى بلاده إثيوبيا .



ومن المقرر أن يحضر اللاعبان إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم التواصل معهما من قبل الجهاز الإدارى للفريق وإخبارهما بعودة الفريق إلى التدريبات من جديد استعدادا لاستكمال الدوري .



وانتظم الثنائي الإفريقي الآخر أودو موسيس وخالد أوتشو فى تدريبات المقاصة ، حيث لم يتمكن الثنائى من السفر إلى بلادهما خلال فترة توقف النشاط الكروى .



وكان الجهاز الفنى للمقاصة حدد 18 يوليو المقبل موعدا للسفر إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر تدريبي مغلق استعدادا لخوض منافسات الدوري.