رحيل لاعب آخر .. شوبير يكشف مصير وليد أزارو مع فايلر فى الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على منح فرصة أخيرة لصالح جمعة، لاعب الفريق.

وقال "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي في راديو "أون سبورت إف إم"، أن "فايلر" سمح للاعب بالعودة للتدريبات، مشيرا إلى أن الأمر أصبح بين يدي صالح جمعة نفسه، من خلال الجدية في التدريبات والحفاظ على وزنه مشددا أن هذا هو الأمل الأخير له بالعودة للملعب مرة أخرى.

وأضاف : " رينيه وافق على عودة المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي، و عودته ستكون على حساب خروج الانجولي جيرالدو من صفوف الفريق الأحمر".

وأكد شوبير أن الأهلى توصل إلى اتفاق نهائي مع المقاولون العرب بشأن الحصول على نجمه طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير ": "صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي يتم وضع الرتوش الأخيرة بها في الوقت الحالي".