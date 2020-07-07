ساهم في رقمنة بيانات الدولة.. عضو الهيئة الوطنية للصحافة: العصار تميز بالنظام والدقة "فيديو"

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة إن الفريق العصار، كان يمتاز بالنظام الشديد، ودقة المعلومات الصادرة عن دقة إحصائيات الجيش المصري، لكل مرافق الدولة.





وأضافت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى أن المعلومات الدقيقة بالجيش المصري، تأتي ضمن التصرف الصحيح، للمؤسسات في أية حالة طوارئ.





وأشارت عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن المعلومات الدقيقة، ساهمت في إرجاع الكثير من الحقوق للمصريين، عقب ثورة يناير، موضحا أن هناك بعض المواطنين استغلوا أسماء لمواطنين تافوا بالفعل، في الحصول على مستحقات، ليسوا أهلا لها.



