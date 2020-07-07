رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع انتظام أعمال الامتحانات لطلاب الفرق النهائية

أكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، انتظام أعمال امتحانات الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2019 – 2020، و أن الجامعة حريصة على إعلاء مصلحة و سلامة طلابها.





جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات بكليات طب الفم والأسنان والآداب، يرافقه الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتوره سهير ربيع، نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





أشار رئيس الجامعة، إلى حرص الجامعة على سلامة الطلاب فى ظل الظروف الراهنة الناتجة عن تفشى جائحة كورونا، حيث تقوم الجامعة بصفة يومية بمراجعة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان قبل بدء الامتحانات والتأكد من إتمام عمليات التعقيم، بالإضافة إلى التأكد من ارتداء جميع الطلاب للكمامات وإحضار المستلزمات الشخصية التى يحظر تداول استخدامها بين الطلاب.





وقال رئيس جامعة جنوب الوادى، إن المدن الجامعية يتم تعقيمها باستمرار حرصًا على سلامة الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة سكنت طالب واحد فقط داخل كل غرفة حرصًا على تحقيق عنصر التباعد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع نقل العدوى.







فيما قال الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس لجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الامتحانات تشهد هدوءًا تامًا مع التزام كافة الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية.





أكد بدران، أنه بناء على توجيهات رئيس الجامعة يتم التنبيه على أستاذ كل مادة بالتواجد داخل اللجنة للرد على أى استفسارات من جانب الطلاب، لافتًا إلى أن أعمال التصحيح تبدأ فور انتهاء امتحان كل مادة تمهيدًا لإعلان النتائج عقب انتهاء الامتحانات مباشرة .





وأضاف بدران، أن اليوم أدى الامتحان 145 طالب وطالبه بكلية طب الفم والأسنان، فى حين أدى الامتحان بكلية الآداب 751 طالب وطالبه فى أقسام الجغرافيا وعلم النفس والفلسفه والدراسات الإسلامية.





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