محافظ سوهاج يزور محكمة سوهاج الابتدائية



زاراللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم الثلاثاء، محكمة سوهاج الابتدائية بمجمع المحاكم بمدينة سوهاج، حيث كان في استقباله المستشار فرج إبراهيم الحداد رئيس محكمة سوهاج الابتدائية.





وأوضح المحافظ، أن الزيارة تأتي فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة المحافظة، والتأكيد على روح الفريق الواحد والعمل الجماعي بما يخدم مصلحة المواطن السوهاجى، وهو الهدف الأساسى والرئيسي، الذى تسعى إليه جميع الاجهزة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة.





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وتطرق اللقاء للحديث عن استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتنسيق بين المحافظة ومحكمة سوهاج، لخروج الانتخابات بالشكل المشرف، والعمل على تذليل كل العقبات، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لسلامة الناخبين، وجميع المشاركين في العملية الانتخابية.