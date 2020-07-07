لجنة برلمانية توافق على فتح منافذ جديدة للبريد بالمحافظات.. تفاصيل

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي الاقتراح برغبة المقـدم مـن النائـب جمـال هنـدي، بشـأن فـتح منفـذ بريـد بقريـة الفنـت الغربيـة - مركـز الفشـن-محافظة بنى سويف، كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سهير الحادي، بشأن استكمال مكتب بريد بقرية أبـو خـرص بمركـز أبـو تـيج محافظة أسيوط.



وشهد الاجتماع موافقة اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائـب عصـام أبـو المجـد، بشـأن تشـغيل مكتـب بريـد بقريـة الشـيخ مسـلمي - مركـز ههيا - محافظة الشرقية، والموافقة على الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائـب إبـراهيم نظيـر، بشـأن إنشـاء عـدد 3 مكاتـب بريـد بقـرى بنـى إدريـس، بـوق، الشيخ عون هللا – مركز القوصية بمحافظة أسيوط.



كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب علي الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائـب بـرديس سـيف الـدين، بشـأن البـدء فـي إنشـاء مكاتـب بريـد الراشـدة، ومـوط الرئيسي، وموط الفرعي، وأسمنت، بالرغم من إدراجها ضمن خطة التطوير.