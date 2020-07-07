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رياضة

وزير الرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعي بعد تطويره ورفع كفاءته.. صور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:05 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير


قام الدكتور أشرف صبحى اليوم الثلاثاء بعمل جولة تفقدية بمصنع النجيل الصناعى وذلك لتفقد أعمال التطوير التي جرى تنفيذها على كافة مكونات ومتطلبات التشغيل الخاصة بالمصنع ، حيث أوضح صبحى أنه تم الانتهاء من التطوير الشامل للمصنع وكافة خطوط الإنتاج الخاصة به ، بما يتضمن ذلك من رفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية من قدرة إنتاجية 600 متر إلى 7500 متر يوميًا ، مشيرًا أن الطاقة الإنتاجية اليومية الجديدة للمصنع ستفى بتغطية كافة متطلبات السوق المحلى ومتطلبات تطوير الملاعب في الأندية ومراكز الشباب بطاقة إنتاجية حوالى مليون ونصف المليون متر نجيل صناعى سنويًا.

وأضاف وزير الرياضة أنه تم اعتماد نظم إنتاجية جديدة ومتطورة بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال من ألمانيا، ليصبح مصنع النجيل الصناعى هو المصنع الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذى يعتمد على مواد خام ألمانية ذو جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأوضح أنه تم اعتماد خط إنتاج جديد لنجيل اللاند سكيب بمختلف مواصفاته ووفقًا للتقنيات العالمية الرائدة في انتاج النجيل الصناعى لاستخدامات اللاند سكيب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يشهد مصنع النجيل الصناعى خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية كبيرة في حجم الاستثمارات التي تجاوزت ال 100 مليون جنيه فضلًا عن العوائد والارباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع فضلًا عن تطوير الماكينات المستخدمة والاعتماد على المواد الخام الألمانية الصنع عالية الجودة بما سيمكن المصنع من منافسة حميع المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج خلال السنوات السابقة والوفاء بمتطلبات السوق المحلى وإعادة تصدير وتغذية البلدان المحيطة بمتطلباتها سواء من نجيل الملاعب أو متطلبات اللاند سكيب.

وأكد وزير الرياضة ان هذا التطوير يأتي في ضوء توجه الوزارة خلال الفترة الحالية لتعظيم مساهمة الرياضة المصرية ودورها في الاقتصاد المصرى سواء خلال حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في خلال المشروعات الرياضية والشبابية ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق عوائد وأرباح يتم إعادة استغلالها في تنفيذ الأنشطة والمشروعات وتطوير البنية الرياضية والشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.
وزير الرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعي بعد تطويره ورفع كفاءته.. صور
وزير الرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعي بعد تطويره ورفع كفاءته.. صور
وزير الرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعي بعد تطويره ورفع كفاءته.. صور
وزير الرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعي بعد تطويره ورفع كفاءته.. صور
وزير الرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعي بعد تطويره ورفع كفاءته.. صور
وزير الرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعي بعد تطويره ورفع كفاءته.. صور
وزير الرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعي بعد تطويره ورفع كفاءته.. صور
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