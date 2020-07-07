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أخبار العالم

فرانس برس: أكثر من 200 ألف وفاة بفيروس كورونا في أوروبا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت أحدث إحصائية أعدتها وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أودى بحياة أكثر من 200,000 شخص في أوروبا؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأٍ عاجل لها.


وفي وقت سابق من اليوم، أشارت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في العالم تخطى 538 ألفا.


وأظهر عداد الجامعة أن فيروس كورونا أصاب 167,9 ألف شخص خلال اليوم الماضي عبر العالم، لتصبح الحصيلة العالمية 11 مليونا وأكثر من 620 ألف إصابة.


كما تماثل للشفاء ما يزيد على 6 ملايين و302 ألف شخص حتى الآن.


وتتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث أعلى عدد إصابات بأكثر من 3 ملايين حالة، تليها البرازيل ثم الهند، وبعدها روسيا.
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