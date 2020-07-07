الجيش الإسرائيلي يعين قائد جديد للواء الجولان وجبل الشيخ

تسلم العميد في الجيش الإسرائيلي "أورين سيمشا" مهامه قائدا للواء "474" في الجولان وجبل الشيخ هذا الأسبوع.

وذكرت القناة 7 العبرية أن القائد الجديد سيمشا حل محل العقيد "أفينوعام أمونا"، الذي شغل المنصب في العامين الماضيين.

وأوضحت القناة أن مراسم تبادل المنصب جرت في معسكر "سار" بحضور قائد المنطقة الشمالية أمير برعام وعدد من قادة الجيش والجنود.





وفي سياق متصل أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيعين السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو العميد "آفي بلوت" قائدا لفرقة الضفة الغربية.





وستقام مراسم تبادل منصب قائد فرقة الضفة يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، بعد مغادرة اللواء نداف بادان قائد الفرقة الحالي من العزل.





وجاء الاختيار بعد مناقشات أجراها رئيس أركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي.