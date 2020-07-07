تضامن الدقهلية تعلن استجابتها الفورية لبوابة الشكاوى الحكومية

لدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة فى بيان لها اليوم ان فريق التدخل السريع المحلي بالتنسيق مع جمعيه بدايه جديده قام فى استجابه فوريه لبوابه الشكاوي الحكوميه التابعه لرئاسه مجلس الوزراء بانقاذ حالتين بلا مأوي بمدينه المنصوره . اعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية بقيادة ا





الحاله الأولى من منطقه كفر البدماص لأسره تعرضت للتشرد بسبب صدور قرار ازاله للعقار المقيمين به ورب الاسره من العماله الغير منتظمه ومعطل عن العمل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من تداعيات جائحه كورونا.

واضاف انه تم توفير سكن بديل بمعرفه جمعيه بدايه جديده وسداد مقدم وإيجار شهر وتوفير فرصه عمل لرب الاسره وتم تسجيل الاسره على برنامج تكافل وكرامه وتم عمل مساعده ماليه من مؤسسه التكافل الاجتماعي بالدقهليه ٣٠٠ج شهريا لمده ٦ شهور.



