تضامن الدقهلية تعلن استجابتها الفورية لبوابة الشكاوى الحكومية

اعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية بقيادة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة فى بيان لها اليوم ان فريق التدخل السريع المحلي بالتنسيق مع جمعيه بدايه جديده قام فى استجابه فوريه لبوابه الشكاوي الحكوميه التابعه لرئاسه مجلس الوزراء بانقاذ حالتين بلا مأوي بمدينه المنصوره .
الحاله الأولى من منطقه كفر البدماص لأسره تعرضت للتشرد بسبب صدور قرار ازاله للعقار المقيمين به ورب الاسره من العماله الغير منتظمه ومعطل عن العمل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من تداعيات جائحه كورونا.
واضاف انه تم توفير سكن بديل بمعرفه جمعيه بدايه جديده وسداد مقدم وإيجار شهر وتوفير فرصه عمل لرب الاسره وتم تسجيل الاسره على برنامج تكافل وكرامه وتم عمل مساعده ماليه من مؤسسه التكافل الاجتماعي بالدقهليه ٣٠٠ج شهريا لمده ٦ شهور.
واشار الى ان الحاله الثانيه من احدى قري مركز المنصوره لمسن توفيت زوجته ورفض الاقامه مع أبنائه ويعاني من بعض أمراض الشيخوخه وتم توفير اقامه له بمكان مناسب تحت اشراف جمعيه بدايه جديده للايؤاء وتوفير كافه أوجه الرعايه الصحيه والاجتماعيه