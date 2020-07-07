جهاز تنمية التجارة الداخلية: مصر تحجز مقعدا دائما في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف

ونجحت العلامات التجارية، في أن يكون لمصر مندوب دائم في

لأول مرة منذ إنشائها لفترة سنتين، وتم تجديده ضمن منافسة شديدة بين 103 دول، خلال الدورة 59 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (

) التي عُقدت في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، وتسلم المندوب المصري العمل فى يناير 2020.