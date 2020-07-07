جهاز تنمية التجارة الداخلية: مصر تحجز مقعدا دائما في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز نجح في حجز مقعد دائم للمكتب المصري في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.
ونجحت العلامات التجارية، في أن يكون لمصر مندوب دائم في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لأول مرة منذ إنشائها لفترة سنتين، وتم تجديده ضمن منافسة شديدة بين 103 دول، خلال الدورة 59 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التي عُقدت في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، وتسلم المندوب المصري العمل فى يناير 2020.
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كان ذلك في المؤتمر الصحفى للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، لإعلان بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية، بحضور دينا حامد معاون وزير التموين ورئيس الادارة المركزية للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التسهيل والتيسير على العملاء، ومنع التزاحم أمام ادارة العلامات، وإتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.