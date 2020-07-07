أبوبكر الجندي: العصار قاد ملف المساعدات العسكرية الأمريكية بنجاح.. فيديو

أكد اللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق ان مصر فقدت ابن بار من ابنائها نصر، وقال: إننا عرفنا اللواء محمد العصار منذ عام ٢٠١١ نظرا لجهوده الكبيرة السياسية واحتراف العمل العسكرى .





وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية إم بي سي مصر انه قبل عام ٢٠١١ كان اللواء العصار يقود ملف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر لا بد من تأمين تلك المساعدات من التسليح .





وقال وزير التنمية المحلية الأسبق انه تزاملنا خلال تلك الفترة وكان اللواء العصار عنصر هام خلال زيارتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية سواء مع وزارة الخارجية والدفاع والبيت الابيض والتعامل مع خبراء .





وأضاف انني شاركت مع اللواء العصار ليس فقك بالولايات المتحدة الأمريكية ولكن في دول اخرى.



