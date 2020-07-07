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رياضة

ريمونتادا تاريخية في إيطاليا .. ميلان يرد بثلاثية في شباك يوفنتوس خلال 6 دقائق

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انقلبت الأحوال 180 درجة في مباراة فريقي يوفنتوس وميلان في قمة الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.


نادي يوفنتوس كان متقدمًا على ميلان بهدفين نظيفين، أحرزهما رابيو وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 47، 53، لكن نادي ميلان رده كان قويًا.


تحصل الروسينيري على ضربة جزاء في الدقيقة 62، بعد لمس بونوتشي مدافع يوفنتوس للكرة بيده، ليحولها زلاتان إبراهيموفيتش بنجاح معلنًا عن الهدف الأول لميلان.


وفي الدقيقة 66، عادل الإيفواري فرانك كيسي النتيجة للميلان، بعد مراوغته لدفاعات نادي يوفنتوس.


وفي الدقيقة 68، أحرز البرازيلي لياو الهدف الثالث لميلان، في ريمونتادا تاريخية حتى الآن في كلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وميلان.
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